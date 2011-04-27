С начала года пригородные поезда Ленобласти перевезли более 23 млн пассажиров

Самыми востребованными станциями области стали "Выборг" и "Всеволожская".

Пригородные поезда Ленобласти за девять месяцев 2024 года перевезли более 23 млн пассажиров. Это на 5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили в комитете по транспорту региона.

Самыми популярными направлениями по отправлению оказались Финляндское (10,5 млн человек) и Балтийское (4,3 млн пассажиров). А самыми востребованными станциями области стали "Выборг" и "Всеволожская".

Совместная работа Комитета по транспорту Ленинградской области с АО "СЗППК" направлена на улучшение транспортной доступности и комфорта пассажира в пути следования пригородного поезда. Пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что летом перевозки пассажиров "Сапсанами" между Москвой и Петербургом выросли на 11%.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти