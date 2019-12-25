Конкурсы XXXI МКФ "Послание к человеку" в Петербурге: 10 фильмов от Piter.tv

Piter.tv взглянул на имеющиеся конкурсные фильмы и ожидает объявления о специальных показах фестиваля.

Грядущий международный кинофестиваль "Послание к человеку" – 31-й по счету, пройдет с 29 октября по 4 ноября. В специальном телеграм-канале организаторы объявили, что в 2021 году для участия в конкурсе фестиваля было прислано 2629 заявок из 100 стран мира. Лучшее из избранного отборщиками в трех конкурсных программах и увидят зрители петербургских кинотеатров. Традиционно фестиваль представляет три конкурса – международный, национальный и экспериментальный. Большинство из показанных фильмов не выходят в широкий прокат, так что зрелище эксклюзивное.

Площадками проведения станут "Дом кино", киноцентр "Родина", а также кинотеатры "Ленфильм" (основные показы Национального конкурса пройдут здесь) и "Аврора".

В международном конкурсе соревнуются между собой как полнометражные документальные фильмы, так и короткометражные фильмы различных жанров – от игровых до анимационных. В каждой из четырех номинаций победителя определяет жюри, а гран-при фестиваля может получить любая из картин, даже анимационная короткометражка.

Национальный конкурс, участниками которого стали полнометражные, средне- и короткометражные картины – тоже разный по настроению. Среди картин конкурса – две российские премьеры и 10 мировых. Конкурс экспериментальных "короткометражек" In Silico представит 17 картин из 10 стран.

Piter.tv изучил имеющийся состав участников конкурсных программ и выбрал картины, за которыми синефилам стоит приходить в петербургские кинотеатры. Темы – самые неожиданные, неожиданный ракурс на аспекты жизни современного мир находится с разных сторон. И это еще организаторы не объявили внеконкурсные программы и спецпоказы!

Джой

Создала: Дарья Слюсаренко

Конкурс: Национальный

Выпускница школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова погружает зрителя в будни современного "бродячего" цирка. Чем живут артисты шапито? Что их устраивает или выводит из себя? Умение языком кино представить жизненные перипетии настоящей драмой удерживает внимание зрителя и дает жителям больших городов картину того, что происходит в нашей стране.

Ягодник

Создал: Илья Желтяков

Конкурс: Национальный

Вдумчивое наблюдение за болотами и работой 87-летнего ученого с редкой специализацией представляет киностудия "Лендок". Режиссер Илья Желтяков – автор яркого наблюдения за петербургским блошиным рынком в фильме "Узбекский плов", который стал участником фестиваля "Окно в Европу" в 2015 году, а также выиграл главный приз городского кинофестиваля короткометражных фильмов Open Cinema.

91

Создала: Дина Караман

Конкурс: Национальный

Посмотреть на творчески обработанную хронику 20-летней давности из августовского центра Москвы, воссозданную из архивов коллектива из 10 человек, полезно всем. Здесь конец советской эпохи встречает первых пользователей видеокамер в новой России. В свою очередь, VHS-эстетика влияет на зрителя не только ностальгически, но и создают эффект "найденной пленки", знакомый и принимаемый по хоррорам.

Теория новой гениальности

Создала: Таисия Круговых

Конкурс: Национальный

Сергей Калмыков – это художник-авангардист, ученик Кузьмы Петрова-Водкина, который предсказал ему сюжет легендарного "Купания красного коня". Калмыков не получил ни одной персональной выставки и умер от истощения в психиатрической лечебнице. Какое отношение он имеет к сегодняшнему дню? Задумки "алматинского Ван Гога" поддерживает арт-группа ORTA и театральный режиссер Рустем Бегенов, а из картины можно узнать об Атомическом Бомбоотражателе и что это вообще значит.

Мальчик

Создал: Виталий Акимов

Конкурс: Национальный

Режиссер приезжает в свой родной город в Приморском крае. Через оптику камеры он рассматривает, как его отец живет с новой семьей. 10-летний племянник с радостью соглашается стать проводником в этот мир, далекий от радости. Эта во многом интимная история в 2020 году стала участником "Артдокфеста".

Маски и люди

Создал: Павел Лозинский

Конкурс: Международный, короткометражный документальный фильм

В ритме большого города иногда полезно остановиться и зафиксировать, что происходит. У всего мира получилось это сделать в начале 2020 года, когда правительства впервые из-за коронавируса объявили локдаун. К тому же после российского взгляда на новую реальность интересно посмотреть, как оно там, в Польше?

Невозможные фигуры и другие истории I

Создала: Марта Паек

Конкурс: Международный, анимация

Анимационные картины часто превосходят игровые и документальные в том, что у них получается изобразить, на что способно человеческое воображение. Первая часть трилогии представительницы Польши посвящена идее фигур, которые не укладываются в трехмерную перспективу, разрушая привычное восприятие пространства человеком.

Мегамолл

Создала: Алин Шох

Конкурс: Международный, анимация

Внутри одной темы у режиссеров анимации часто получается высказаться кратко, емко и увлекательно – картина девушки из Швейцарии яркое тому подтверждение. Что внутри? Много эскалаторов, нежный взгляд на общество потребления и рэп-композиция, которую потом захочется переслушать.

Почти весна

Создала: Настя Коркия

Конкурс: Международный, игровой короткий метр

Картину приметили на минувшем "Кинотавре" в конкурсе короткого метра и вручили диплом "За чистоту и точность". Главный спойлер фильма – уже в новостях: он посвящен фальсификации на выборах. Но интереснее посмотреть глубже и посмотреть за обставленной теснотой пространства, с которой сталкиваются многие каждый день. У создательницы фильма теплые отношения с фестивалем в Петербурге – после мастер-класса на "Послании" режиссера Вернера Херцога в 2016 году она стала участницей кинокурсов немца на Кубе и уже в 2019 году участвовала в основном конкурсе "Послания" с полнометражным документальным фильмом "Я счастлива".

Бабий яр. Контекст

Создал: Сергей Лозница

Конкурс: Международный, полнометражный документальный фильм

Мастер работы с документальным материалом ("Аустерлиц", "Прощание со Сталиным", "Блокада" и др.) представляет свой взгляд на трагедию, которая унесла жизни 33 771 евреев в оккупированном нацистами Киеве в сентябре 1941 года. Зрителю представят архивные кадры из России, Германии и Украин – картина выходит к 80-й годовщине трагедии.

Фото обложки: Олег Семенов, предоставлено организаторами

Фото в материале: кадры из фильмов МКФ "Послание к человеку"