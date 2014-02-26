В Ленобласти продолжается работа по изъятию суррогатного алкоголя

Ранее возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, переквалифицировано на часть 3 статьи 238 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области ведут активную борьбу с незаконным оборотом алкогольной продукции, представляющей угрозу здоровью и жизни населения. Об этом проинформировала официальная представительница Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Ранее поступили сообщения о множественных случаях отравлений фальсифицированным алкоголем, зарегистрированных в Сланцевском, Кингисеппском и Волосовском районах региона, некоторые из которых закончились трагически.

В срочном порядке сотрудниками полиции проведены масштабные оперативно-розыскные мероприятия. Удалось установить и задержать лиц, подозреваемых в распространении напитков, содержащих ядовитый метиловый спирт. Установлены каналы поставки контрафактной продукции, изъяты значительные объемы опасных алкогольных напитков общим объемом более пяти тысяч литров. Для выяснения обстоятельств гибели местных жителей от отравления правоохранители направили запросы медицинским учреждениям с целью получения результатов проведенных экспертиз.

Совместными усилиями управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, установлено возможное происхождение некачественного алкоголя. Им оказалась коммерческая структура, зарегистрированная в поселении Трубников Бор Тосненского района.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти