Сегодня, 9:42
Установлен предполагаемый источник распространения смертельного алкоголя в Сланцах

Зелье изготавливала частная организация в поселке Трубников Бор в Тосненском районе.

Полицейские установили предполагаемый источник распространения алкоголя, от употребления которого погибли 19 человек в Сланцевском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

По предварительным данным, смертельное зелье изготавливала частная организация в поселке Трубников Бор в Тосненском районе. Сейчас там проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление каналов поставки суррогатного алкоголя и лиц, причастных к его распространению. 

Напомним, суд отправил под стражу на два месяца бутлегера и подельницу за отравление суррогатом. Женщина поставляла алкоголь мужчине, он свыше 20 лет торговал спиртным. Всего задержаны восемь подозреваемых, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан устроивший поджог на поминках жертвы суррогатного алкоголя в Сланцах. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

