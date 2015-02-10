Установлен предполагаемый источник распространения смертельного алкоголя в Сланцах

Зелье изготавливала частная организация в поселке Трубников Бор в Тосненском районе.

Полицейские установили предполагаемый источник распространения алкоголя, от употребления которого погибли 19 человек в Сланцевском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, смертельное зелье изготавливала частная организация в поселке Трубников Бор в Тосненском районе. Сейчас там проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление каналов поставки суррогатного алкоголя и лиц, причастных к его распространению.

Напомним, суд отправил под стражу на два месяца бутлегера и подельницу за отравление суррогатом. Женщина поставляла алкоголь мужчине, он свыше 20 лет торговал спиртным. Всего задержаны восемь подозреваемых, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее мы рассказывали о том, что задержан устроивший поджог на поминках жертвы суррогатного алкоголя в Сланцах.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти