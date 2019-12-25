В Сланцах женщина ударила ножом сотрудницу ломбарда. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:55
В Сланцах женщина ударила ножом сотрудницу ломбарда. Возбуждено уголовное дело

Злоумышленница напала на потерпевшую в ходе конфликта.

Правоохранители задержали женщину в Сланцах, которая размахивала ножом возле кафе на улице Кирова. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в ночь на 26 апреля. У заведения обнаружили 41-летнюю сотрудницу ломбарда с ранением, она была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Спустя несколько часов на улице Чкалова поймали 40-летнюю подозреваемую. Злоумышленница напала на потерпевшую в ходе конфликта. Нож изъят, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: мужчина угрожал подростку ножом в парке в Колпино. Друзья потерпевшего сразу обратились в полицию.

Фото: Piter.TV 

