Мужчина угрожал подростку ножом в парке в Колпино

Сотрудники Росгвардии по Петербургу и Ленобласти задержали мужчину, угрожавшего ножом подростку в Колпино. По данным вневедомственной охраны, инцидент произошел 23 апреля в Парке культуры и отдыха.

Юноша 16 лет вместе с друзьями катался на велосипеде, внезапно один из посетителей совершил резкий рывок в его сторону. После мальчик остановился и сделал замечание. Тогда неадекват достал из кармана нож и начал угрожать расправой. Товарищи потерпевшего сразу обратились в полицию.

На Пролетарской улице поймали 47-летнего злоумышленника, он был доставлен в 55-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант напал с ножом на соотечественницу в Приморском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, по факту случившегося организована проверка.

Фото: пресс-служба Росгвардии