В НИИ Пастера оценили математический прогноз заболеваемости ковидом

По мнению эпидемиолога, прогнозы математиков могут быть реальны.

Петербургские математики дали прогноз роста заболеваемости коронавирусом в России. Сотрудники СПбГУ рассчитали варианты сразу по двум сценариям: оптимистичному и пессимистичному. Что касается пессимистичного сценария, то по нему количество активно болеющих людей на первой неделе ноября может достичь значения 1 млн человек.

Замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Пастера Владимир Дедков в беседе с "Невскими Новостями" оценил расчеты ученых и высказал свое мнение.

По мнению эпидемиолога, прогнозы математиков могут быть реальны. К тому же он уверен, что оптимистичного сценария уже не будет.

Я могу только сказать, что до Нового года будет тяжело, потом будет спад. В числах это сложно предсказать, много параметров слишком. Владимир Дедков, замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Пастера

Эпидемиолог считает, что ситуация может стабилизироваться довольно быстро, но только при введении определенных ограничений. Сейчас ситуация ухудшается, потому что россияне не соблюдают эпидемиологические требования.

В Петербурге в скором времени испытают на добровольцах вакцину от COVID-19 в виде назального спрея.

Фото: Piter.tv