В Петербурге испытают на добровольцах вакцину от COVID-19 в виде назального спрея

В исследованиях примут участие 500 добровольцев.

В Минздраве России разрешили центру имени Гамалеи провести клинические испытания назальной вакцины от коронавируса в виде спрея. Об этом сообщило ТАСС.

"Спутник V" в виде спрея будет проходить испытания на базе научно-исследовательского центра "Эко-безопасность" в Петербурге. В исследованиях примут участие 500 добровольцев.

Ранее учёный рассказал, сколько лет уйдет на борьбу с коронавирусом. Заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев сравнил коронавирус с испанским гриппом прошлого века, борьба с которым длилась три года.

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