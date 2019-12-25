Математики СПбГУ спрогнозировали миллион заболевших COVID-19 россиян в ноябре

По оптимистичному сценарию количество новых больных в сутки составит 26,5 тысяч человек, по пессимистичному – 35 тысяч.

Математики СПбГУ обновили прогноз по заболеваемости COVID-19 в России. Ученые предоставили несколько вариантов развития эпидемиологической обстановки в ноябре, пишут "Известия".

По оптимистичному сценарию количество новых больных в сутки составит 26,5 тысяч человек, по пессимистичному – 35 тысяч. Всего же, согласно расчетам, число болеющих коронавирусом в первой неделе ноября будет держаться на уровне от 920 тысяч до 1 млн человек.

По словам экспертов, рост числа заболевших в России происходит по трем основным причинам. Из-за начала учебного года – инфекцию стали активнее распространять дети. Кроме того, новый штамм "Дельта" распространяется и среди вакцинированных. А также уставшие от ограничений люди стали чаще отказываться от масок и соблюдения социальной дистанции.

По прогнозам ученых, полноценный спад заболеваемости начнется не ранее 15 декабря.

Ранее мы писали, что у главной детской инфекционной больницы Петербурга заметили очередь из скорых.

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