Украинские военнослужащие открыли огонь в поезде из табельного оружия

В результате стрельбы пострадавших нет.

В Украине двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в вагоне поезда "Константиновка – Киев". Об этом сообщает сайт Украинской железной дороги.

Военнослужащие открыли огонь из табельного оружия во время следования поезда по маршруту. Согласно предварительным данным, прибывший наряд полиции обезоружил и снял стрелявших с поезда. Помимо них в вагоне находились еще 11 пассажиров. В результате инцидента пострадавших нет.

Поезд задерживается в пути на шесть часов. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика. сообщение с сайта Украинской железной дороги

По факту инцидента начато расследование.

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