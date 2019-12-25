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Украинские военнослужащие открыли огонь в поезде из табельного оружия
Сегодня, 11:33
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phil_k

Украинские военнослужащие открыли огонь в поезде из табельного оружия

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В результате стрельбы пострадавших нет.

В Украине двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в вагоне поезда "Константиновка – Киев". Об этом сообщает сайт Украинской железной дороги.

Военнослужащие открыли огонь из табельного оружия во время следования поезда по маршруту. Согласно предварительным данным, прибывший наряд полиции обезоружил и снял стрелявших с поезда. Помимо них в вагоне находились еще 11 пассажиров. В результате инцидента пострадавших нет. 

Поезд задерживается в пути на шесть часов. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика.

сообщение с сайта Украинской железной дороги

По факту инцидента начато расследование.

Ранее Кравчук рассказал о передвижении киевской армии на Донбассе.

Фото: pixabay.com
 

Теги: стрельба в поезде, украина, украинская железная дорога, украинские военные
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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