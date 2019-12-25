В Киеве назвали Украину "настоящим щитом" Европы

С лета 2020 года Украина является расширенным партнером НАТО.

Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия является "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит сам альянс. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на публикацию в Facebook Хомчака, приуроченную к 72-летию образования организации.

По словам Хомчака, Украина тесно сотрудничает с НАТО. Планируется, что в этом году украинские военнослужащие примут участие в 15 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на ее территории.

За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности. Руслан Хомчак, Главнокомандующий ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил НАТО с праздником. По его словам, страна ждет расширения области взаимодействия, а также выражает желание стать полноценным членом альянса.

Напомним, что с лета 2020 года Украина является партнером НАТО. Это дает ей доступ к учениям, и информационному обмену с другими участниками альянса.

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