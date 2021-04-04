Украинский политолог рассказал о "выговоре" Байдена Зеленскому

Президент США недоволен отсутствием реформ на Украине.

Во время первого телефонного разговора президентов США и Украины Владимир Зеленский получил "выговор" из-за отсутствия реформ. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский телеканалу "Первый независимый".

В ходе разговора президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер изъявил желание посетить Украину. Также он сообщил, что всецело поддерживает Украину и команду украинского президента.

По словам Погребинского, на Украине сложилась негативная ситуация с коронавирусом, а Зеленский ничего не делает для ее исправления.

Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется. Михаил Погребинский для телеканала "Первый независимый"

Погребинский считает, что власти Украины первоначально должны расставить приоритеты, в решении конфликта на юго-востоке страны, а также решить вопрос о вакцинации населения от COVID-19.

Отметим, что за прошедшие сутки на Украине зафиксировали более 20 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее на Украине возложили на Россию вину за разрушение электроэнергетики.

Видео: Youtube/Перший Незалежний