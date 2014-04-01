Михаил Волынец считает, что Киев должен отказаться от закупки электроэнергии у Минска.

На Украине возложили на Россию вину за разрушение электроэнергетики. Об этом в эфире местного телеканала "Рада" сообщил представитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Специалист считает, что Москва создает проблему Киеву за счет реализации электроэнергии по заниженным ценам.

Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций. Михаил Волынец, украинский горняк

Эксперт полагает, что Киев не нуждается в поставках электроэнергии от России или Белоруссии, так как Украина обладает собственными производственными мощностями. При этом он подчеркнул, что белорусская энергии "по сути" считается российской. Волынец напомнил, что президент Литвы призвал Верховную Раду прекратить совершать закупки ресурса из Минска.

Президент Литвы дал совет Украине, как бороться с "Северным потоком — 2".

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