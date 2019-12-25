Гитанас Науседа поддержал Киев в намерении присоединиться к европейской энергетической сети.

Президент Литвы дал совет Украине, как бороться с "Северным потоком — 2". Гитанас Науседа выступил в киевском парламенте с речью о необходимости нивелировать "прямую угрозу", которые несут за собой российские проекты. По словам политика, в его стране избавиться от опасности помогли частные компании и инвестиции. Спикер поддержал стремление Украины двигаться в данном направлении и синхронизировать электрические сети с европейскими.

С точки зрения Литвы каждой стране нашего региона, которая хочет уменьшить влияние России, нужно укреплять энергетическую независимость. Гитанас Науседа, президент Литвы

Напомним, что ранее Литва отказалась выдать Леонида Волкова по запросу России.

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