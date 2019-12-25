Посол Украины в Германии попросил помочь в присоединении к НАТО

Посол Украины в ФРГ считает, что это "охладит горячие головы в Кремле".

Украина призвала Германию ускорить вступление ее в НАТО из-за исторической ответственности перед ней. Об этом заявил посол страны в Берлине Андрей Мельник, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

Он считает, что вступление Украины в НАТО может предотвратить войну в Европе. По его мнению, это поможет "охладить горячие головы в Кремле".

Германия в особенности, как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без "но" и "а если". Андрей Мельник, посол Украины в ФРГ

Также, по словам Мельника, следует прибегнуть к "международному бойкоту" России, который заключается, в том числе, в ее судебном преследовании в Международном уголовном суде за военные преступления, а также в запрете ввоза любого сырья в страну.

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