Вадим Рабинович считает, что Киев ведет войну против украинцев.

Депутат Верховной Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко. В эфире местного телеканала представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал сложную обстановку внутри государства. Он предположил, что Киев ждет уничтожение, так как действующая власть начала войну против собственного народа. В частности, эксперт привел в пример завышенные тарифы на услуги ЖКХ, топливо и распространение коронавируса. Текущее положение парламентарий охарактеризовал словами поэта из произведения "И вырос я в чужом краю".

Погано дуже, страх погано / В оцій пустині пропадать! / А ще поганше на Украйні / Дивитись, плакать – і мовчать! Вадим Рабинович, украинский депутат

Рабинович рассказал журналистам, что на Украине наблюдается шокирующая картина по всем направлениям. Он процитировал слова первого президента Леонида Кравчука, сказавшего о том, что через десять лет Украина будет самой богатой страной или "второй Францией". По мнению политика, после этого высказывания начался "лохотрон", пока страна погибает. Депутат не исключил, что после его речи против него власти могут возбудить уголовное дело.

Украинские военные не заметили признаков подготовки России к войне.

Фото: YouTube/RadaTVchannel