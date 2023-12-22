Возбуждено уголовное дело после избиения петербургского студента из-за футболки с надписью на иностранном языке

Накануне вечером 17-летний подозреваемый был задержан и помещен в ИВС.

После избиения студента колледжа из-за футболки на иностранном языке возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 17-летний студент Охтинского колледжа 16 января попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести, переломом лобной кости. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии госпитализирован. Как оказалось, другой студент избил молодого человека, так как ему не понравилась футболка на иностранном языке.

Следователем 17 января возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Накануне вечером 17-летний подозреваемый был задержан и помещен в ИВС.

Ещё одного студента подозревают в порче банкоматов и автомобиля топором в Приморском районе Петербурга.

Фото: Piter.tv