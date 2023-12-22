Студента подозревают в порче банкоматов и автомобиля топором в Приморском районе Петербурга

У дома 28 по Богатырскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления был задержан 21-летний четверокурсник.

Студент 4 курса одного из петербургских университетов повредил топором банкоматы и автомобиль в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно Piter.tv, вечером 17 января в экстренные службы поступило сообщение о том, что в доме 14 по Долгоозерной улице мужчина топором разбивает банкоматы.

Прибывшими полицейскими в отделении банка, расположенного на первом этаже жилого дома 14 по Долгоозерной улице, обнаружены четыре банкомата со следами повреждений защитных стекол.

Через несколько часов поступило сообщение о том, что у дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице мужчина топором бьёт стекла автомобиля, установил фейерверк на машине.

Прибывшими полицейскими обнаружен поврежденный Renault Duster (разбитые лобовое и боковые стекла).

У дома 28 по Богатырскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления был задержан 21-летний четверокурсник. В отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У подозреваемого изъяли баллончик с аэрозольной краской, две емкости для розжига.

Также ранее в Петербурге у студента колледжа отняли телефон и заставили отписаться от патриотических групп.

Фото: pxhere