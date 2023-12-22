В Петербурге у студента отняли телефон и заставили отписаться от патриотических групп

Также его ударили по лицу и оскорбляли.

У студента петербургского колледжа отобрали телефон и заставили отписаться от патриотических групп, все происходящее снимали на видео. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 18-летнего студента, 13 января на пересечении Измайловского проспекта и 12-й Красноармейской улицы к нему подошли трое неизвестных молодых людей, ударили по лицу, оскорбляли. После этого у студента забрали телефон, заставили отписаться от патриотических групп, все происходящее снимали на видео, которое позже было выложено в общий групповой чат (по месту учебы). Незнакомцы вернули телефон пострадавшему и ушли в неизвестном направлении.

Приняты меры к установлению личностей, мест нахождения подозреваемых. Приметы одного из молодых людей: рост 165, карие глаза, смуглая кожа, одет в зеленую кофту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские задержали подростков, ограбивших сверстника в парадной жилого дома.

Фото: Piter.tv