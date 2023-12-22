Полицейские задержали подростков, ограбивших сверстника в парадной жилого дома

Подросток с телесными повреждениями был госпитализирован и после оказания медпомощи отпущен домой.

Сотрудники полиции задержали подростков, ограбивших сверстника в парадной жилого дома по Парашютной улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 14 января в 18:02 в полицию поступило сообщение от 33-летней петербурженки о том, что в парадной дома 22 корпус 1 по Парашютной улице двое подростков избили и ограбили её 15-летнего сына, после чего с места происшествия скрылись.

Подросток с телесными повреждениями был госпитализирован и после оказания медпомощи отпущен домой.

По подозрению в причастности к этому преступлению 16 января у дома 41 по Приморскому проспекту были задержаны двое подростков, 15 и 14 лет. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Похищенное частично изъято.

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Фото: Piter.tv