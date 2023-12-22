Поджог магазина на Парашютной улице попал на видео

Ущерб составил 50 тысяч рублей.

В Приморском районе Петербурга подожгли магазин на Парашютной улице. Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

На видео видно, как мужчина в чёрной куртке стоит у торгового павильона. Он поджигает предмет, похожий на пакет, и убегает с места происшествия, оставляя за спиной полыхающий торговый павильон.

Во вторник днём в полицию обратился 37-летний собственник павильона. Он сообщил, что в ночь на 16 января мужчина устроил поджог принадлежащего ему магазина. Возгорание прекратилось самостоятельно, оплавился участок стены павильона.

Ущерб составил 50 тысяч рублей. С места была изъята пластиковая бутылка с неустановленной жидкостью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали очередного поджигателя автомобильных покрышек.

Видео: Piter.tv