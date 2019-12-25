После гибели ребёнка в Финском заливе возбудили уголовное дело

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).

После гибели 7-летнего ребёнка в Финском заливе возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 7 августа около 16:15 мальчик, находясь один в воде на Финском заливе, по недосмотру матери пошел купаться и утонул.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Мама мальчика находится под обязательством о явке.

В этот же день в Петербурге утонул 17-летний молодой человек, в Токсово в Изумрудном озере утонул 13-летний подросток, а на Келколовских карьерах по недосмотру матери утонул 6-летний мальчик.

Фото: Piter.tv