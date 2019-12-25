Семилетний мальчик утонул в Финском заливе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 7 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Финском заливе в районе улицы Маршала Казакова утонул несовершеннолетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, семилетний мальчик пошёл купаться один и утонул по недосмотру ранее судимой 39-летней матери. Семья погибшего не полная, на учете в ПДН не состоит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что девочка утонула в Волковском пруду парка Интернационалистов.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург