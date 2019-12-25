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Девочка утонула в пруду парка Интернационалистов
Сегодня, 8:06
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Девочка утонула в пруду парка Интернационалистов

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Пострадавшая была госпитализирована: она скончалась в больнице.

В воскресенье, 6 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в парке Интернационалистов на проспекте Славы несовершеннолетняя петербурженка утонула в пруду. ОБ этом стало известно Piter.TV.

Девочка была госпитализирована: она скончалась в больнице. Как выяснилось, погибшей оказалась 16-летняя ученица 8 класса школы – интерната, проживавшая с матерью.

Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти достали тело мужчины из Пугоревского карьера.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

 

Теги: парк интернационалистов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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