Как отметили очевидцы, молодой человек находился под водой около 10 минут. Спасатели уже ничего не смогли сделать.

Вечером 7 августа в Суздальском озере утонул 17-летний молодой человек. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Около 21:30, находясь в воде на Суздальском озере, пошел купаться и утонул 17-летний житель Читинской области. Он находился у озера в компании друзей, которые после того, как вызвали спасателей, разбежались.

Как отметили очевидцы, молодой человек находился под водой около 10 минут. Спасатели уже ничего не смогли сделать.

Также вечером 7 августа в Финском заливе в районе улицы Маршала Казакова утонул 7-летний мальчик.

Фото: ВКонтакте/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург