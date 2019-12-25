Вечером 7 августа в Суздальском озере утонул 17-летний молодой человек. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.
Около 21:30, находясь в воде на Суздальском озере, пошел купаться и утонул 17-летний житель Читинской области. Он находился у озера в компании друзей, которые после того, как вызвали спасателей, разбежались.
Как отметили очевидцы, молодой человек находился под водой около 10 минут. Спасатели уже ничего не смогли сделать.
Также вечером 7 августа в Финском заливе в районе улицы Маршала Казакова утонул 7-летний мальчик.
Фото: ВКонтакте/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все