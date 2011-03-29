На Келколовских карьерах по недосмотру матери утонул 6-летний мальчик

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кировском районе Ленобласти мать потеряла из виду 6-летнего сына, а через час спасатели нашли его тело после утопления. Об этом стало известно Piter.tv.

Как стало известно правоохранителям, на Келколовских карьерах по недосмотру матери ушел в неизвестном направлении 6-летний мальчик. Через час на берегу указанного карьера был обнаружен труп ребёнка после утопления.

Семья не полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В этот же вечер в Петербурге утонул семилетний мальчик и 17-летний молодой человек, а в Токсово в Изумрудном озере утонул 13-летний подросток.

Фото: Piter.tv