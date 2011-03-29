В Токсово в Изумрудном озере утонул 13-летний подросток

В полицию обратился очевидец.

Во Всеволожском районе Ленобласти вечером 7 августа утонул 13-летний подросток. Подробности несчастного случая стали известны Piter.tv.

В полицию обратился очевидец, который сообщил, что в Токсово на Изумрудном озере утонул несовершеннолетний. Полицейскими было установлено, что 13-летний юноша находился в воде один, без сопровождения родителей.

Семья полная, на учете в ПДН не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В этот же вечер в Петербурге утонул семилетний мальчик и 17-летний молодой человек.

Фото: Piter.tv