В Украине признали причастность к убийству генерала Ярослава Москалика

И отметили, что такая работа спецслужб будет продолжаться еще долго.

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал причастность украинских спецслужб к убийству российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, – следует из интервью, которое чиновник дал "Украинской правде".

Костенко назвал произошедшее "правильной работой" разведки и заявил, что если даже боевые действия прекратятся, подобная работа спецслужб "только начнется".

Даже если в ближайшее время или в дальнейшем мы придем к прекращению войны*, работа спецслужб только начнется. <…> И именно это направление станет основной задачей наших спецслужб, разведки и Службы безопасности Украины. <…> Я думаю, эта работа будет продолжаться ближайшие 10, 20, 30 лет. Роман Костенко, секретарь Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Напомним, что 25-го апреля в Балашихе, Московская область, на улице Нестерова в машине Volkswagen Golf прогремел взрыв. В результате происшествия погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, а СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее мы также писали, что сделка по полезным ископаемым не будет включать долг Украины перед США.

*Согласно Роскомнадзору, специальная военная операция в Украине не является "нападением, вторжением или объявлением войны"

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