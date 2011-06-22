Сделка по полезным ископаемым не будет включать долг Украины перед США

Украинский премьер провел переговоры с министром финансов США.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что во время беседы с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом стороны согласовали исключение из будущего договора по полезным ископаемым положение о "компенсации". Украина не будет выплачивать "долг" за предоставленную ранее американскую помощь, – сообщают украинские СМИ.

Журналисты также сообщают, что тем самым удалось достичь исключения из проекта договора нормы о направлении доходов от продажи ископаемых в специальный фонд.

Напомним, что изначально соглашение о редкоземельных металлах подразумевало создание в Украине фонда, который бы был под контролем США. Предполагалось, что именно в этот фонд будут поступать средства от продажи природных ресурсов вплоть до полной "компенсации" за полученную военную помощь со стороны Америки.

Вашингтон пока что не подтверждал информацию об исключении положения.

Ранее мы сообщали, что Варшава и Вашингтон подписали соглашение о строительстве первой польской атомной электростанции (АЭС).

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