Российские истребители Су-34 уничтожили штаб боевиков в Идлибе

Ранее была сорвана эвакуация мирных жителей Идлиба.

Самолеты ВКС России атаковали боевиков, находящихся в городе Идлиб. Под обстрел попали штаб исламистов и их техника, сообщает портал Ridus.ru со ссылкой на свой источник.

Атака была проведена после срыва боевиками эвакуации российскими и сирийскими военными жителей Идлиба. Обстрелы позиций террористов производились из истребителей-бомбардировщиков Су-34. В результате ударов был полностью ликвидирован штаб террористов, а также часть укреплений и военная техника.

На видеоролике, снятом во время обстрела, слышен взрыв. После него в воздух поднялось большое облако темного дыма.

Ранее СМИ сообщали, что обострение отношений с Турцией из-за событий в Сирии может стать проблемой для России.

Видео: Telegram / WarJournal