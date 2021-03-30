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Российские истребители Су-34 уничтожили штаб боевиков в Идлибе

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Ранее была сорвана эвакуация мирных жителей Идлиба.

Самолеты ВКС России атаковали боевиков, находящихся в городе Идлиб. Под обстрел попали штаб исламистов и их техника, сообщает портал Ridus.ru со ссылкой на свой источник.

Атака была проведена после срыва боевиками эвакуации российскими и сирийскими военными жителей Идлиба. Обстрелы позиций террористов производились из истребителей-бомбардировщиков Су-34. В результате ударов был полностью ликвидирован штаб террористов, а также часть укреплений и военная техника.

На видеоролике, снятом во время обстрела, слышен взрыв. После него в воздух поднялось большое облако темного дыма.

Ранее СМИ сообщали, что обострение отношений с Турцией из-за событий в Сирии может стать проблемой для России.

Видео: Telegram / WarJournal

Теги: война в сирии, идлиб, российские миротворцы, су-34
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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