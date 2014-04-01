Участника банды Басаева приговорили к 14 годам колонии

В августе 1999 боевики напали на военнослужащих России в Дагестане.

Мавлимберди Акбулатова, члена банды Басаева и Хаттаба, приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Его обвинили в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизме, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение СК РФ.

В середине июля 1999 года Акбулатов стал членом банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В августе боевики совершили нападение на военнослужащих России в Ботлихском районе Дагестана. В результате атаки 33 человека погибли, несколько десятков получили тяжелые ранения.

Следствие объявило в федеральный и международный розыски 28 человек, сейчас к ним добавилось еще четыре участника нападения.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих"), ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ст. 279 ("Вооруженный мятеж") УК РФ. Приговором суда Акбулатову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. сообщение СК РФ

Ранее к длительным тюремным срокам было приговорено более 80 участников нападения из бандформирования.

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