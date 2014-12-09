В Москве задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников

Герману Арбинину будет предъявлено обвинение.

В Москве задержан член банды Шамиля Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ России. Совместно со следственным комитетом в столице пойман еще один член ОПГ, который обвиняется в трагедии, произошедшей в Чечне в 2000 году.

В ходе работы совместно с СК сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина, не понесшего за это уголовного наказания. Во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии он задержан в Москве. ЦОС ФСБ

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый был задержан 23 марта. В скором времени мужчине будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в ОПГ, посягательстве на жизнь военных. В отношении Арбинина следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в 2000 году произошла атака на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Инцидент зафиксирован 29 февраля около населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни. Военные смогли занять господствующую высоту. Это позволило им выдержать нападение со стороны боевиков (общая численность - порядка 2,5 тысяч человек). Жертвами трагедии стали 84 военнослужащих. Еще четверо пострадали.

СК установил трех подозреваемых в нападении на военнослужащих в Чечне в 2000 году.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации