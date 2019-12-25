СК установил трех подозреваемых в нападении на военнослужащих в Чечне в 2000 году

Мужчины подозреваются в участии в банде Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Следственный комитет России установил трех подозреваемых в нападении на военнослужащих в Чечне в 2000 году. Представители управления СК по Северному Кавказу установили личности трех фигурантов расследования. В отношении членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба ведется уголовное дело.

В рамках расследования получены доказательства причастности трех лиц к совершению указанного преступления. В отношении них, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) сообщение СК РФ по региону

Напомним, что боевики 29 марта 2000 года совершили нападение на сотрудников ГУВД Пермской области, а также военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чечни. Инцидент произошел около населенного пункта Джани-Ведено. Были убиты 33 полицейских, затем - еще десять оперативников. Физический и моральный вред причинен 102 представителям закона Пермской области и военным.

Задержаны двое участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане.

Фото: Следственный комитет России