ФСБ задержала европейца с ножами, топором и пистолетом на границе России

В отношении путешественника возбуждено уголовное дело.

ФСБ России задержала европейца с ножами, топором и пневматическим пистолетом на государственной границе. По данным силового ведомства, инцидент зафиксирован 27 марта в населенном пункте Яковлевка Калининградской области на границе с Польшей. Нарушителем стал 42-летний иностранец. Мужчина признался в том, что не имеет российской визы, а границу он перешел в обход контрольного пункта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ.

Напомним, что ранее границу с РФ пересек 39-летний гражданин Польши. Ему выписали штраф в четыре тысячи рублей (200 злотых). Мужчина заявил силовикам, что ему стало интересно как выглядит польско-российская государственная граница. Турист проигнорировал предупреждающие знаки и таблички и отправился на прогулку по иностранной территории.

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Фото: Piter.tv