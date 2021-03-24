Власти Польши готовятся ввести новые ограничения из-за коронавируса

Сейчас в стране введен локдаун, но власти хотят ужесточить режим.

Власти Польши готовятся ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом журналистам телеканала Polsat сообщил уполномоченный местного правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик

У нас будет сегодня более 29 тысяч новых заболевших….К сожалению, все указывает на то, что дополнительные ограничения будут необходимы. Нам приходится принимать сложные решения. Михал Дворчик, польский чиновник

Эксперт заявил, что Варшава может объявить о новых ограничениях уже в четверг 25 марта. С 20 марта по 9 апреля в стране действует общенациональный карантин. Локдаун затронул общепит, отели, спортивные залы, образовательные учреждения, торговлю. Все учащиеся занимаются в дистанционном режиме кроме младшеклассников, для которых допускается гибридный режим занятий.

Польша не будет отказываться от применения вакцины AstraZeneca.

Видео: Polsat News