Станцию "Адмиралтейская" открыли на вход для пассажиров

Пассажиров было так много, что станцию пришлось временно закрыть на вход.

Станция метро "Адмиралтейская" вновь работает на вход. Она не принимала новых пассажиров более часа. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Вновь попасть на станцию можно с 10:35. "Адмиарлтейскую" закрыли на вход в 09:18 из-за большого пассажиропотока. Отметим, что утром главным праздничным мероприятием был Парад Победы, который проходил на Дворцовой площади.

Напомним, что в ночь на 10 мая метро работать не будет. Также не будут разводиться мосты.

До 12:30 по проезжей части Невского проспекта можно пройтись пешком.

Фото: Piter.TV