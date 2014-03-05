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Станцию "Адмиралтейская" закрыли на вход
Сегодня, 9:40
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Станцию "Адмиралтейская" закрыли на вход

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Слишком много людей хочет уехать со станции.

Станцию метро "Адмиралтейская" временно закрыли на вход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

С 09:18 9-го мая станция не принимает пассажиров на вход из-за большого пассажиропотока. Работает только на выход. 

Напомним, в 10:00 на Дворцовой площади начнется Парад Победы. Горожан попросили быть в масках, так как на параде будет много пожилых людей. Сейчас там уже идут приготовления. С 09:00 до 12:30 перекрыт Невский проспект от Садовой до Дворцового проезда.

Фото: Piter.TV

Теги: адмиралтейская, метро, парад победы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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