Станцию "Адмиралтейская" закрыли на вход

Слишком много людей хочет уехать со станции.

Станцию метро "Адмиралтейская" временно закрыли на вход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

С 09:18 9-го мая станция не принимает пассажиров на вход из-за большого пассажиропотока. Работает только на выход.

Напомним, в 10:00 на Дворцовой площади начнется Парад Победы. Горожан попросили быть в масках, так как на параде будет много пожилых людей. Сейчас там уже идут приготовления. С 09:00 до 12:30 перекрыт Невский проспект от Садовой до Дворцового проезда.

Фото: Piter.TV