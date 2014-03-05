Невский проспект 9 мая перекрыли от Садовой до Дворцового проезда

Город готовится к Параду Победы.

В Петербурге перекрыли центр города в связи с празднованием Дня Победы. На участке Невского проспекта жители города и туристы могут ходить утром 9-го мая по проезжей части.

Ранее об ограничениях для движения транспорта сообщала администрация Петербурга. До 12:30 9-го мая будет закрыто движение по набережной реки Мойки от Невского до Певческого моста, Миллионной улице, участке Певческого проезда, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной. Кроме того, только после 12:30 откроют движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой до Невскому, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой до дворцового проезда.

Остановка транспорта на набережной реки Мойки от Невского до Певческого моста, Певческому проезду и Миллионной запрещен.

Видео: Instagram / @joanna.stingray