  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Невский проспект 9 мая перекрыли от Садовой до Дворцового проезда
Сегодня, 9:10
102
nadezhda_sib

Невский проспект 9 мая перекрыли от Садовой до Дворцового проезда

0 0

Город готовится к Параду Победы.

В Петербурге перекрыли центр города в связи с празднованием Дня Победы. На участке Невского проспекта жители города и туристы могут ходить утром 9-го мая по проезжей части.

Ранее об ограничениях для движения транспорта сообщала администрация Петербурга. До 12:30 9-го мая будет закрыто движение по набережной реки Мойки от Невского до Певческого моста, Миллионной улице, участке Певческого проезда, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной. Кроме того, только после 12:30 откроют движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой до Невскому, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой до дворцового проезда.

Остановка транспорта на набережной реки Мойки от Невского до Певческого моста, Певческому проезду и Миллионной запрещен. 

Видео: Instagram / @joanna.stingray

Теги: день победы, невский проспект, ограничения движения
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии