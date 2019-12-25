Станцию "Адмиралтейская" во время "Алых парусов" закрыли на два часа

Причиной стал наплыв пассажиров.

Вечером 24 июня станцию метро "Адмиралтейская" пришлось закрыть на вход почти на 2 часа. Причиной тому стал наплыв пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Вход в вестибюль заблокировали в 21:30. Около 23:20 он вернулся к обычной работе.

Напомним, что в пятницу, 24 июня, в Петербурге прошел праздник для вчерашних школьников "Алые паруса". В центре города собралось большое количество людей.

Ранее на Piter.tv: в этом году ведущими "Алых парусов" стали певица Алсу и комик Владимир Маркони.

Фото: Piter.tv