  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Станцию "Адмиралтейская" во время "Алых парусов" закрыли на два часа
Сегодня, 9:44
89
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Станцию "Адмиралтейская" во время "Алых парусов" закрыли на два часа

0 0

Причиной стал наплыв пассажиров.

Вечером 24 июня станцию метро  "Адмиралтейская" пришлось закрыть на вход почти на 2 часа. Причиной тому стал наплыв пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки. 

Вход в вестибюль заблокировали в 21:30. Около 23:20 он вернулся к обычной работе. 

Напомним, что в пятницу, 24 июня, в Петербурге прошел праздник для вчерашних школьников "Алые паруса". В центре города собралось большое количество людей. 

Ранее на Piter.tv: в этом году ведущими "Алых парусов" стали певица Алсу и комик Владимир Маркони.

Фото: Piter.tv

Теги: адмиралтейская, алые паруса, события, толпа, толпа в метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии