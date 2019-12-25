В этом году ведущими "Алых парусов" стали певица Алсу и комик Владимир Маркони

Ежегодно шоу проводил Иван Ургант.

В Петербурге вместо Ивана Урганта в этом году на сцену во время "Алых парусов" вышли певица Алсу и комик Владимир Маркони. Они стали ведущими праздника. Об этом сообщили читатели Piter.tv.

Для выпускников выступили Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Коста Лакоста, Ханна. Хедлайнерами проекта стали The Hatters.

Отметим, что первые "Алые паруса" провели для петербургских школьников в 1968 году. В 1979 году праздник перестали организовывать в городе, чтобы избежать беспорядков. Выпускники смогли посетить праздник лишь в 2005 году. Ежегодно шоу проводил Иван Ургант.

Ранее на Piter.tv: Александр Дрозденко дал напутствие вчерашним школьникам во время Бала выпускников.

Фото: Piter.tv