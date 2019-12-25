На мероприятие в концертном зале были приглашены более 3 500 золотых медалистов, выпускников-отличников техникумов и колледжей, а также победители и лауреаты конкурсов и олимпиад.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал напутствие вчерашним школьникам во время Бала выпускников в БКЗ "Октябрьский".

Наверное, все сегодня испытывают немножечко странное чувство. Такое чувство, что вы покидаете дом, уходите в путешествие. Какое будет путешествие по жизни, зависит в большей степени от вас. Александр Дрозденко

На мероприятие в концертном зале были приглашены более 3 500 золотых медалистов, выпускников-отличников техникумов и колледжей, а также победители и лауреаты конкурсов и олимпиад. Звездным гостем ленинградского Бала выпускников стала певица Полина Гагарина.

В финале вечера ребята посетят праздник "Алые паруса" в Петербурге.

Фото: правительство Ленобласти