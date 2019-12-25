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Концерт на "Алых парусах" в Петербурге разделят на 3 блока
Сегодня, 8:17
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Концерт на "Алых парусах" в Петербурге разделят на 3 блока

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Каждое отделение будет символизировать этапы дальнейшей жизни выпускников.

Традиционный концерт на "Алых парусах" начнётся в 22:00 и будет разделён на 3 отделения. Об этом заявил исполнительный директор АО "Телерадиокомпания "Петербург" Андрей Олейник. 

Концертная программа состоит из трех блоков, они называются "Вдохновение", "Самореализация" и "Взаимоотношения". То есть это то, из чего выпускники будут строить свою дальнейшую жизнь. 

Андрей Олейник, исполнительный директор АО "Телерадиокомпания "Петербург"

Также руководитель напомнил, что хедлайнерами мероприятия в этом году станут Полина Гагарина и группа The Hatters. Имя третьего артиста по-прежнему держится в секрете. Первая часть концерта будет посвящена выступлению молодых артистов, которые прошли кастинг, добавил Олейник.

Ранее мы сообщили о том, что праздник выпускников "Алые паруса" обойдется Петербургу в 35 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: алые паруса, андрей олейник, концерт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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