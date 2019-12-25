Полина Гагарина станет одним из хедлайнеров шоу "Алые паруса"

На сцене выступят молодые исполнители, которые прошли кастинг.

На празднике выпускников "Алые паруса" будут работать три отделения. У каждого из них будет свой хедлайнер. Двух из них раскрыл "Пятый канал".

В первом отделении хедлайнерами станет джипси-фолк-рок-группа The Hatters. Во втором — Полина Гагарина. Имя третьего исполнителя не раскрывается.

Концерт откроют молодые исполнители, которые участвовали в конкурсе за право выступать на "Алые парусах". Кастинг проходил по четырем номинациям: песня, танец, ведущий и смешанные жанры. Частью основной программы станут Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK.

Напомним, праздник пройдет в ночь с 24 на 25 июня.

Фото: Piter.tv