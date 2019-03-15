Три станции петербургского метро работают в обычном режиме после ограничений на вход

В воскресенье ограничивали вход в вестибюли "Василеостровской", "Невского проспекта" и "Адмиралтейской".

Три станции метрополитена, вход на которые ограничивали из-за увеличенного пассажиропотока днем 28 июля, работают в обычном режиме в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Напомним, в воскресенье ограничивали вход в вестибюли "Василеостровской", "Невского проспекта" и "Адмиралтейской". Первая станция заработала штатно в 13:53, вторая – в 13:39, а третья – в 12:55. Причиной большого количества людей в метро стало празднование Дня Военно-морского флота.

Ранее мы рассказывали о том, что сегодня на площади Труда открыли памятник адмиралу Федору Ушакову. Высота скульптуры с постаментом – 7,84 метров, только бронзовой фигуры – 3,65 метра. С трех сторон постамента размещены барельефы с изображением выдающихся сражений флотоводца.

Фото: Piter.TV