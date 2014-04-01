США заявили о стягивании российских войск к украинской границе

Также США заметили новое вооружение у ополченцев на Донбассе.

США заявили, что Россия стягивает военные силы к границе с Украиной. Об этом рассказал изданию The New York Times один из американских чиновников. По его оценке, сейчас их насчитывается около четырех тысяч.

По информации NYT, увеличение числа российских военных на границе с Украиной привлекло внимание американских чиновников Европы и США. Также, по заявлению американского чиновника, наблюдатели из Европы недавно заметили новое вооружение у ополченцев на юго-востоке Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о стягивании к границам Украины российских военных. Об этом он сообщил на внеочередном заседании местного парламента. Хомчак призвал правительство Украины увеличить количество военных страны у государственных границ с РФ.

Ранее Украина оценила возможность нападения России со стороны Белоруссии.

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