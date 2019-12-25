Какая линия петербургского метро загруженнее остальных? Исследование Piter.TV

Piter.TV проанализировал цифры городской подземки по пассажиропотоку, количеству поездов и интервалу следования. Инфографика внутри!

Нет в Петербурге горожанина, который хотя бы раз в утренний или вечерний час-пик в метро не думал о духоте, не чувствовал себя селедкой в набитой бочке и немного не жалел о том, что вынужден ездить по той или иной ветке. Мысли о том, что на других линиях сейчас не так людно, а в вагонах даже можно занять сидячее место, неизбежно занимают головы пассажиров.

Piter.TV решил выяснить, какая линия метро действительно может считаться самой загруженной и хватает ли всем веткам поездов. Мы запросили у петербургской подземки официальные цифры по пассажиропотоку на всех ветках метро и проанализировали их.

Безоговорочным лидером нашего рейтинга стала линия №1 или красная ветка. В будний день по линии с самым большим количеством станций (их 19) проезжает 677 415 человек. Второе место занимает синяя ветка с 18 станциями, на которой за один рабочий день насчитывают примерно 591 325 пассажиров. Тройку лидеров замыкает фиолетовая линия с 15 станциями – по ней проезжает 264 909 человек за будний день. Немного отстает от коллеги №5 третья линия – по ее 11 станциям в течение рабочего дня проезжает 255 330 пассажиров. Самая незагруженная ветка – оранжевая или четвертая – на ней насчитывается 214 398 человек в день. На данный момент оранжевая линия – самая маленькая в метро, она состоит всего из 8 станций.

Для последующих расчетов стоит вспомнить, из скольких вагонов состоят поезда на каждой из линий метро: на данный момент по красной ветке курсируют восьмивагонные поезда, по синей и зеленой – шестивагонные, по оранжевой – семивагонные, по фиолетовой – восьмивагонные. Синюю ветку, по которой проезжает на 86 тысяч человек меньше, чем по красной, обслуживают 68 составов поездов. В то же время, самая нагруженная ветка получает только 61 поезд. Разница логично объясняется количеством вагонов в поездах этих линий: добавить вагоны на линию №2 в метро не могут, поскольку этому мешает ограниченная длина платформ на станциях закрытого типа ("Горьковская", "Московская" и т.д). Значит на ветку нужно отправлять большее количество поездов.

Такая же разница наблюдается между пятой и третьей линией. Как мы уже выяснили, фиолетовая ветка загруженнее зеленой – разница между их пассажиропотоками составляет 9 579 человек, но по третьей ветке курсирует 47 составов, а по пятой – 37. Разница опять же объясняется количеством вагонов в составах на этих двух ветках. Самая маленькая, оранжевая ветка, распоряжается 28 поездами в день. В сочетании с не очень большим пассажиропотоком и восьмивагонными составами получается удобно.

Несколькими нехитрыми подсчетами выясняем, что в среднем один поезд линии №1 перевозит 11 105 человек за рабочий день, один поезд линии №2 – 8695 человек, один поезд линии №3 – 5432 пассажиров, один поезд линии №4 – 7657 человек, один поезд линии №5 – 7159 пассажиров. Сейчас за раз один поезд в среднем провозит 700-900 пассажиров в зависимости от количества вагонов в составе: как рассказывали в пресс-службе подземки, в ноябре-декабре прошлого года средняя наполняемость одного вагона составляла 112 человек. В допандемийные времена вместимость одного вагона составляла примерно 300 человек, поскольку общий пассажиропоток был выше.

Иногда пассажирам кажется, что поезд не едет слишком долго и время ожидания состава на платформе затягивается. В среднем, у всех поездов петербургской подземки налажен похожий интервал движения, ожидание может быть долгим в случае каких-либо технических неполадок и задержек составов, а также в часы отсутствия обильного пассажиропотока и в выходные. Линии метро можно выстроить как в турнирной таблице и по длительности интервалов между поездами: быстрее всего движутся составы на синей ветке – время ожидания в час-пик там составляет 2,1 минуты, на втором месте оказывается красная линия с ее 2,3 минутным интервалом. Третью и четвертую строки занимают линия №4 и линия №3 – на оранжевой ветке поезда движутся с интервалом в 2,4 минуты, когда как на зеленой – с 2,5 минуты. Самыми неторопливыми оказались поезда фиолетовой линии, где их приходится ждать почти 3 минуты.

Время ожидания поезда на всех ветках различается в зависимости от времени дня и самого дня: ранним утром и ближе к закрытию метро ждать поезда приходится дольше, от 2 до 8 минут, а в субботу и воскресенье среднее время ожидания составляет 4 минуты.

В выходной день метрополитеном пользуется меньшее количество пассажиров – сказываются домашние дела, желание просто отдохнуть на диване у телевизора или прогулки в ближайших парках. В субботу и воскресенье больше всего петербуржцев по-прежнему проезжают по красной линии – в выходные здесь насчитывают примерно 430 509 людей. С небольшим отрывом от первой ветки следует вторая – по синей линии в выходные проезжают 384 234 пассажиров. Практически делят третье место фиолетовая и зеленая линии с их 162 825 и 161 875 человек соответственно. Оранжевой веткой в субботу и воскресенье пользуются 123 531 человек.

Заметно, что разница между пассажиропотоком будних и выходных дней на каждой из линий метро образовывается по-своему. Красная ветка на выходных освобождается от почти 247 тысяч пассажиров, синяя становится легче на 207 тысяч человек, фиолетовая "сбрасывает" 102 тысячи горожан, оранжевая – почти 91 тысячу людей, а зеленая – 93,5 тысячи человек. Интересно, что линии №3 и №4 теряют практически одинаковое количество людей в сравнении рабочих и выходных дней, хотя зеленая ветка объективно загруженнее оранжевой. Возможно, это объясняется удобством линий: и по зеленой, и по оранжевой можно добраться до, например, крупного ТРЦ "МЕГА Дыбенко" (от "Ломоносовской" и от "Улицы Дыбенко" до ТРЦ следуют маршрутки), а также до центра города – Гостиного двора или Сенной площади. Потери линии №5 тоже не так велики по сравнению с лидирующими ветками: вероятно, в выходные большой популярностью пользуется станция метро "Адмиралтейская", от которой удобно дойти до Дворцовой площади и прогуляться по центру.

Ранее мы писали, что в западной части Петербурга заметили трамваи "Чижик".

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV

Фото: Piter.TV