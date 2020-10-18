В западной части Петербурга заметили трамваи "Чижик"

Днем в среду, 14 апреля, в сообществе "Петербургский трамвай" появились фотографии зеленого "Чижика", который заметили в Красногвардейском районе, на рельсах Гранитной улицы.
"Чижик" и "Горэлектротранс" обкатывают Гранитную улицу и к/ст. "Малая Охта".
говорится в посте
На данный момент магистраль не входит в маршруты, вероятно в скором времени "Чижики" могут начать ходить по новой линии. В районе новые трамваи ходят уже несколько лет, курсируя между станции метро "Ладожская" и отдаленными кварталами.
Ранее мы писали, что петербуржцы сняли огненное шоу с участием трамвая.
Фото: "Петербургский трамвай" / "ВКонтакте"
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