В западной части Петербурга заметили трамваи "Чижик"

Магистраль пока не входит в маршруты трамваев.

Днем в среду, 14 апреля, в сообществе "Петербургский трамвай" появились фотографии зеленого "Чижика", который заметили в Красногвардейском районе, на рельсах Гранитной улицы.

"Чижик" и "Горэлектротранс" обкатывают Гранитную улицу и к/ст. "Малая Охта". говорится в посте

На данный момент магистраль не входит в маршруты, вероятно в скором времени "Чижики" могут начать ходить по новой линии. В районе новые трамваи ходят уже несколько лет, курсируя между станции метро "Ладожская" и отдаленными кварталами.

Ранее мы писали, что петербуржцы сняли огненное шоу с участием трамвая.

Фото: "Петербургский трамвай" / "ВКонтакте"