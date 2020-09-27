Петербуржцы сняли огненное шоу с участием трамвая

Из-за затянувшегося представления, все трамваи встали на перекрестке, перекрыв проезд.

Вечером 9 апреля у станции метро "Новочеркасская" петербуржцы наблюдали бесплатное огненное шоу, которое устроил трамвай. Из-за короткого замыкания провода над трамваем очень долго искрили.

Из-за затянувшегося представления, все трамваи встали на перекрестке, перекрыв проезд в сторону "Ладожской".

Многих пользователей соцсетей такое шоу не удивило, они отметили, что видят такое регулярно.

С утра 9 апреля таксист на 35 минут заблокировал трамвайные пути на Испытателей.

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