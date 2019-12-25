С утра таксист на 35 минут заблокировал трамвайные пути на Испытателей

Зачем таксист ехал по трамвайным путям при пустой дороге, не известно.

С утра таксист "Ситимобил" застрял на трамвайных путях и почти на 40 минут остановил движение общественного транспорта на проспекте Испытателей. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Зачем таксист ехал по трамвайным путям при пустой дороге, не известно.

В пресс-службе ГУП "Горэлектротранс" подтвердили, что на Испытателей была задержка в 5:15 утра. Она длилась 35 минут.

Ранее очевидец показал последствия прорыва трубы на проспекте Художников.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Владимир Степанов)