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С утра таксист на 35 минут заблокировал трамвайные пути на Испытателей
Сегодня, 11:19
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nastya960

С утра таксист на 35 минут заблокировал трамвайные пути на Испытателей

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Зачем таксист ехал по трамвайным путям при пустой дороге, не известно.

С утра таксист "Ситимобил" застрял на трамвайных путях и почти на 40 минут остановил движение общественного транспорта на проспекте Испытателей. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Зачем таксист ехал по трамвайным путям при пустой дороге, не известно.

В пресс-службе ГУП "Горэлектротранс" подтвердили, что на Испытателей была задержка в 5:15 утра. Она длилась 35 минут.

Ранее очевидец показал последствия прорыва трубы на проспекте Художников.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Владимир Степанов)

Теги: испытателей, ситимобил, трамвай
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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