"Там жуткая авария". Очевидец показал последствия прорыва трубы на проспекте Художников

Отопление в 56 домах ограничили, но горячую воду не отключали.

Петербуржец заснял последствия прорыва трубы на проспекте Художников утром 9 апреля. Проезжую часть пришлось перекрыть, все были залито водой.

По информации пресс-служба ГУП "ТЭК СПб", дефект у дома №13/1 локализовали в 05:30. Технологическое нарушение возникло на трубопроводе диаметром 50 см. В 08:10 движение по проспекту Художников от улицы Сикейроса в сторону проспекта Луначарского открыли.

В 56 домах ограничили отопление. В зоне разлива, по предварительной информации, оказались несколько автомобилей. На место вызвали страховых комиссаров, чтобы они оценили ущерб.

Теплоэнергетики постараются завершить работу как можно раньше. По нормативам на такой объем отводится 20 часов.

Там жуткая авария, около универсама огромная яма. Куски утеплителя от труб разбросаны в радиусе 200-300 метров. Страшное зрелище. написала Надежда в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Видео и фото: vk.com/spb_today / Igor Ivanov-Deep-House